Один из главных защитников Федоровой уволился из николаевской «инфекционки» – ранее он обещал «коктейли Молотова» и беспорядки

Игорь Гаврилишин Врач-анестезиолог и по совместительству глава профсоюза КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Игорь Гаврилишин уволился из больницы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Игорь Гаврилишин активно защищал экс-главу КНП Светлану Федорову и в бытность ее руководства больницей, и после ее увольнения. Участвуя в саботаже он заявлял, что представляет мнение всего трудового коллектива больницы, при этом, отказывался предоставлять какие-либо документы, подтверждающее это мнение, подписанные листы или обращения. На неоднократную просьбу исполняющей обязанности главы КНП Ярославы Студзинской и ее представителя – юриста Ростислава Филевского провести открытые сборы трудового коллектива Гаврилишин отказывался и заявлял, что не обязан этого делать.

Также он угрожал новому руководству больницы массовыми митингами, беспорядками и коктейлями Молотова, если требования саботажников не будут удовлетворены.

По информации «Преступности.НЕТ», глава профсоюза написал заявление об увольнении 12 января. В четверг, 13 января заявление ему подписали.

Напомним, сотрудников КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которые саботируют работу больницы, около 12-15 человек, они сотрудники администрации, и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания.

Также напомним, Светлана Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.