Сенат США провалил голосование за введение санкций против газопровода «Северный поток-2»

Сенат США не утвердил законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2», который предложил член Республиканской партии Тед Круз.

Об этом сообщает Reuters.

Документ предусматривал введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней после его принятия. Но согласовать его не удалось. За день до голосования в Сенате демократы подали собственный законопроект о санкциях против российского трубопровода в Германию, который идет в обход Украины.

Законопроект Круза набрал 53 голоса «за» и 41 «против», при этом для принятия закона требовалось 60 голосов.

Республиканцы считают, что таким образом президент США Джо Байден потакает РФ. В то же время демократы были склонны к тому, что законопроект Круза навредит отношениям США и Германии.

Ранее сообщалось, что Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения РФ в Украину – они могли коснуться Путина и его окружения.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский просил Сенат США ввести санкции против «Северного потока-2».

Также напомним, что глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток - 2». Министр обороны Украины Алексей Резников назвал «Северный поток - 2» взяткой Кремля для Европы.

А вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода «Северный поток – 2» и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.

Позже глава МИД Германии назвала причину приостановки сертификации «Северного потока-2».