«Дерибан» или прозрачная приватизация?: У Сенкевича хотят продать более 60 тысяч квадратных метров коммунального имущества Николаева

Любой актив должен работать. Если же имущество не приносит прибыли, а генерирует убытки, то от него нужно избавляться, путем поиска нового хозяина. И тут речь не о том, кто владелец – громада или частное лицо. Ясно одно: чтоб по городу не было «развалюх», у каждого здания должен быть ответственный собственник.

Сегодня же, очевидно, что городская власть – крайне не эффективный собственник общего имущества. А речь идет о тысячах помещений. О том, в каком они состоянии, можно судить по опубликованным фото на «Prozoro.Продажі», а также по внешнему виду объектов, которые мы видим на улицах города.

Можно предположить, что у города нет денег, чтобы содержать в порядке то, что ему принадлежит. Но как можно оправдать то, что вместо того, чтобы сдавать в аренду по рыночной, конкурентной цене, николаевские чиновники отдают за смешные суммы сотни квадратных метров? Да еще и с правом выкупа.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Несколько лет назад, депутатами горсовета, уже была предпринята попытка выкупить то, что еще осталось в собственности у города. Однако попытка провалилась – мэр Николаева Александр Сенкевич наложил вето на принятое решение, таким образом заблокировав возможность «близким» к ряду депутатов людям, обзавестись новой недвижимостью. То, что при Сенкевич не было «раздерибанино» коммунальное имущество, его сторонники называли местной «победой», а вот аудиторы, проверяющие работу Николаевского горсовета назвали неэффективным использованием имущества. Более того, в ходе проверки аудиторов выяснилось, что несколько десятков объектов, вовсе не оформлены в качестве городской собственности.

АУКЦИОН ИЛИ ВЫКУП

В начале года, на сайте Николаевского городского совета появился список того, что городская власть хочет продать. В перечень объектов попали такие объекты как здание городской больницы, известная тем, что в ней лечили Максима Горького, база отдыха в Рыбаковке, овощехранилища на Кагатной, с многотысячной квадратурой и множество небольших помещений по всему Николаеву.

здание первой городской больницы по адресу 2-Экипажной

Часть помещений чиновники предлагают продать через аукцион. А вот большую половину – предложат купить тем, кто сейчас арендует помещения. В таблицах приложения списки разделены на две части, а в самом проекте решений дается разъяснение, кто может претендовать на выкуп и на каких условиях.

«Приватизировать объекты малой приватизации коммунальной собственности Николаевской городской территориальной общины, переданные в арендное пользование, способом «выкуп», при подаче арендаторами заявления и документов, подтверждающих выполнение условий, определенных ч.2 ст.18 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», не позднее шести месяцев со дня принятия данного решения», - говорится в проекте.

При этом, если арендаторы не выкупят арендуемые помещениях из списка, то те будут выставлены на продажу через аукцион.

«В случае непредставления арендаторами заявлений и документов, подтверждающих выполнение условий, определенных ч.2 ст.18 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», в срок, определенный п.3 данного решения, приватизировать объекты малой приватизации коммунальной собственности Николаевской городской территориальной общины, передаваемые в аренду, путем их продажи на аукционе».

Эти пункты решения касаются второй части приложения. Как раз во второй таблице перечня объектов, которые хотят продать и кроется несколько интересных историй.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ТОРГИ

За последние несколько лет изменилось законодательство в части того, как можно сдать в аренду коммунальное имущество. В частности, 1 июня 2020 в Украине в полную силу начал действовать Закон № 157 «Об аренде государственного и коммунального имущества», согласно которому аренда соответствующих активов может осуществляться только путем электронных аукционов на аккредитованных площадках «Prozoro.Продажі».

При этом, первоочередное право аренды по прежнему имеют те, кто уже снимает коммунальное имущество. Стоимость того, во сколько обойдется аренда имущества рассчитывается в зависимости от назначения объекта(складские помещения, офисные и т.д.), а также от его квадратуры.

Любопытный факт – перед тем как опубликовать проект решения, которое разрешит продать более 150 помещений, у ряда из них поменялись арендаторы.

УСТУПЧИВЫЕ РОДСТВЕННИКИ, «ЗЕЛЕНЫЕ» ФИРМЫ И АКСАКАЛЫ

Для того, чтобы понять, кто именно может рассчитывать на выкуп помещений, мы проанализировали ряд объектов, которые были сданы в аренду через аукцион на «Prozorro.Продажі». Некоторые помещения еще ожидают своей участи, вероятно, по той причине, что срок их аренды еще не завершился или их еще вовсе не сдавали ранее и пока готовят документы. А вот несколько торгов показались довольно интересными.

Например, история со сдачей в аренду помещения на 107 квадратных метров по улице Космонавтов. В торгах приняли участие две компании – «Роксолана плюс» и «ВСБ». У директоров этих двух фирм одинаковые фамилии. «Роксолану плюс» возглавляет Николай Вороненко, а «ВСБ» – Сергей Вороненко. В «неравном бою» ставок того, кто за сколько готов снимать городское имущество, выигрывает Николай Вороненко. Его ставка – 15 тысяч гривен. Учитывая то, что изначально город был готов сдавать это помещение за 1306 гривен результат можно назвать неплохим. Вот только спустя несколько дней, Николай Вороненко отказывается от подписания договора аренды, уступая это помещение на первом этаже с отдельным входом фирме Сергея Вороненко. Тот готов платить 5 100 гривен. Как нам известно, Николай и Сергей – это дедушка и внук.

Еще несколько помещений в аренду получили компании, которые были созданы за полтора месяца до самих торгов. В частности, речь о компаниях «Грандреспублика» и «Вордмистик», оформленные на Ирину Романчук, а также «Лидерквадрат», директором которой указана Анна Ткач. Все они были созданы в октябре и уже через месяц взяли аренду коммунальное имущество. Примечательно, что «Грандреспублика» и «Лидерквадрат» зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Нам удалось связаться с одной из арендаторов - Анной. Женщина сообщила, что она рассматривает вариант приобретения коммунального помещения.

Также среди тех, кто сейчас арендует городское имущество и может претендовать на его выкуп, есть и давно знакомые и широко известные люди, связанные с депутатами прошлых созывов.

О ПРОЗРАЧНОСТИ

Коммунальное имущество – это то, что принадлежит жителям города. По законам, которые притяну в нашем государстве, информация о том, как распоряжаются этими объектами должна быть публичной. На сайте Николаевского городского совета есть данные о ряде помещений и зданий, например, школ, библиотек. Однако при попытке посмотреть информацию по ряду объектов, поиск результатов не дал.

ЦЕНА ВОПРОСА

Если сложить всю квадратуру объектов, которые хочет продать городская власть, то выходит, что на продажу вынесут 62 тысячи 155 квадратных метров. На сайтах по продаже коммерческой недвижимости можно найти информацию, что цена колеблется от 100 долларов за квадратный метр до 1200 тысяч долларов. Соответственно, город, может выручить от продажи от 170 миллионов гривен до 2 миллиардов 30 миллионов гривен. Все зависит от того, во сколько будут оценены объекты оценщиками недвижимости. Но это уже совсем другая история.

Над материалом работали Екатерина Рута и Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»