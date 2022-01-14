Янукович подал в ОАСК еще один иск относительно лишения статуса президента

Виктор Янукович подал в Окружной административный иск Киева еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания Президента Украины способом другим, кроме импичмента.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«Окружной административный суд Киева уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», – написала Совгиря.

Представитель ВР в КС напомнила, что парламент лишил Януковича звания Президента Украины путем принятия Закона Украины от 4 февраля 2015 года № 144-VIII, который является действующим. Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.

Напомним, что ранее Янукович подал в суд на Верховную Раду из-за постановления о его самоустранении с поста президента.

Также напомним, что в декабре 2021 года Верховный Суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о госизмене Януковича. А ранее, 17 ноября прошлого года, Украине завершили расследование относительно Януковича и его окружения по делу об убийствах на Майдане. Самые тяжелые из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы.