«Закрепили готовность оказывать взаимную поддержку»: Украина и Азербайджан подписали ряд документов о стратегическом сотрудничестве

В пятницу, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Киеве подписали Совместную декларацию об углублении стратегического партнерства и ряд других двусторонних документов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы подписали совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами», – передает пресс-служба слова Зеленского.

По его словам, позиции, зафиксированные в документе, свидетельствуют о единстве и близости взглядов Украины и Азербайджана по многим вопросам и вызовам регионального и глобального измерений.

Так, в Совместной декларации закрепляются договоренности на оказание взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности двух государств в их международно признанных границах; стремление интенсифицировать двустороннее предметное взаимодействие в политико-безопасном, торгово-экономическом, топливно-энергетическом, военно-техническом, инфраструктурном, транспортном, авиастроительном, агропромышленном, культурно-гуманитарном и других отраслях. Также определяется готовность к активизации сотрудничества по вопросу противодействия гибридным угрозам; речь идет о дальнейшем усилении сотрудничества в сфере оборонной промышленности путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов; содержится прямое упоминание о намерениях углублять сотрудничество в рамках международных и региональных организаций и форумов, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ, ОЧЭС.

Кроме того, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подписали межправительственное Соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности пищевых продуктов. Речь идет о сотрудничестве по упрощению процедур при осуществлении импорта, экспорта, транзита и реэкспорта пищевых продуктов. С целью обеспечения их безопасности предусматривается возможность проведения проверки операторов рынка, производящих и оборот пищевых продуктов.

Также Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики стран по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, которым определяется механизм такого взаимодействия в двусторонней торговле в случае возникновения угроз, связанных с эпидемиями и другими стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами и сроки его действия.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко и Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в аграрной сфере. Документ будет способствовать развитию сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности, взаимной правовой помощи в сфере земельных отношений, эффективному использованию сельхозземель, инвестированию в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговле удобрениями и т.д.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и Джаббаров, также являющийся председателем наблюдательного совета SOCAR, подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством энергетики Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и Министерством экономики Азербайджана и компанией SOCAR. Документ создает условия для расширения сотрудничества в энергетической сфере и совместной реализации проектов на нефтегазовом рынке Украины, в частности, поставки и транспортировки нефти на территорию нашего государства, транспортировки нефтепродуктов, совместного использования нефтепродуктопроводов, разведки и добычи углеводородов, строительства на территории Украины новых нефтеперерабатывающих мощностей и реконструкции, поставки природного газа для Украины, его хранение в подземных хранилищах на территории нашего государства.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и Минэкономики Азербайджана о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписали и. о. главы Госгеокадастра Сергей Завадский и министр экономики Азербайджана.

Напомним, что в начале января 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с президентом США - обсудили реформы, деолигархизацию и недопущение эскалации на Донбассе.