Зеленский предложил президенту США провести трехстороннюю встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом Ермак сказал, что Зеленский не исключает проведение таких переговоров в формате видеоконференции.

— Мы думаем, это может сработать… Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом, - заявил глава ОП.

Напомним, что в начале января 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с президентом США - обсудили реформы, деолигархизацию и недопущение эскалации на Донбассе. Накануне разговора с Владимиром Зеленским, президент США Байден провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной и пообещал «решительный ответ» в противном случае.

Также отметим, что в Женеве 10 января начались переговоры делегаций США и России в рамках двустороннего форума о стратегической стабильности. Главная тема переговоров – выдвинутые в декабре Россией требования так называемых гарантий безопасности.