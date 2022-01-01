В США назвали «хвастовством» заявление России о развертывании войск на Кубе, но в случае чего обещают «справиться решительным образом»

Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан счел заявления России о возможном размещении военной инфраструктуры на Кубе и Венесуэле «хвастовством», с которым можно разобраться решительным образом.

Об этом сообщает «Укринформ».

Как известно, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключено, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может разместить военную инфраструктуру возле США.

«Я не буду давать ответ на хвастовство в публичных комментариях, и о чем речь не шла во время обсуждений в формате Диалога по стратегической стабильности. Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы с этим справимся решительным образом», - заявил он.

Напомним, в Женеве 10 января начались переговоры делегаций США и России в рамках двустороннего форума о стратегической стабильности. Главная тема переговоров – выдвинутые в декабре Россией требования так называемых гарантий безопасности.