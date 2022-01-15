Руководство ОТГ под Николаевом ежемесячно получает от 32 до 69 тысяч гривен зарплаты

Секретарь Воскресенского поселкового совета Татьяна Билозир и управляющая делами Людмила Манжула за последние пять месяцев получили более 300 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Шаповалов, который через суд восстанавливается в должности главы этого поселкового совета.

В частности, он опубликовал ответ на запрос о том, какая зарплата у нынешнего руководства поселкового совета.

«То есть, руководством громады, начиная с 13.07.2021 не был разработан ни один проект на капитальные или текущие ремонты по Воскресенскому поселковому совету на 2022 год, были сокращены работники по благоустройству, что привело к ухудшению благоустройства на всей территории громады и за свою статистическую работу, получение и передачу субвенции руководство в лице двух человек (Билозор, Манжула) получили за пять месяцев более 300 тысяч гривен», - написал Шаповалов.

Для сравнения, Шаповалов указал, что один специалист отдела образования-бухгалтер, «на которых слили все неурядицы» за полгода получает 70 тысяч заработной платы, в то время как аналогичную сумму получает секретарь поселкового совета за один месяц.

Напомним, что ранее сообщалось том, что депутаты Воскресенской ОТГ выразили недоверие главе сельсовета Александру Шаповалову. Тот заявил, что собирается восстанавливаться через суд. Обе стороны конфликта (депутатский корпус и глава сельсовета) обвиняли друг друга в желании заниматься решением земельных вопросов.