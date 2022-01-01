США и НАТО готовы встретиться с Россией и призывают Кремль к деэскалации агрессии против Украины, - Госдеп

США и НАТО готовы снова встретиться с Россией, они призывают Кремль к немедленной деэскалации агрессии против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, информируя о разговоре госсека Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Лига.NET.



Он сообщил, что Блинкен поговорил с Столтенбергом и обсудил следующие шаги после переговоров Россия-НАТО.

«США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога», – заявили в Госдепе.

Также там напомнили, что США и союзники по НАТО «едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.