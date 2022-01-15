В Сенате США представили второй законопроект с санкциями против Путина, если Россия продолжит вторжение в Украину

Сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, предлагающий ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.

Об этом сообщается на сайте сенатора.

Как отмечается, документ впервые вводит санкции против Путина, а также для секторов российской экономики, от которых зависит его режим и личное обогащение.

«Основная часть любой стратегии заставить Владимира Путина отступить – это сделать последствия вторжения очень болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией. Президент Байден, кажется, не понимает, что Америка должна предлагать силу и решительность, а не слабость. Я призываю своих коллег по Сенату работать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не поздно», - заявил Рубио.

Согласно проекту, американская разведка должна каждые 20 дней предоставлять Конгрессу отчет о том, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины. Если РФ вторгнется в Украину, президент США будет обязан в течение 10 дней ввести санкции против российских властей. В частности, блокировать «активы и въездные визы» Путину, а также премьер-министру РФ, министру обороны, российским олигархам и членам их семей.

Кроме того, Рубио предложил ввести санкции против межбанковской системы SWIFT, если та не прекратит оказывать услуги российским банкам и подпадающим под санкции компаниям.

Ранее сообщалось, что Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения РФ в Украину – они могли коснуться Путина и его окружения.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский просил Сенат США ввести санкции против «Северного потока-2» .

Также напомним, что глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток – 2» . Министр обороны Украины Алексей Резников назвал «Северный поток – 2» взяткой Кремля для Европы .

Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода «Северный поток – 2» и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения. Однако он не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.

Позже глава МИД Германии назвала причину приостановки сертификации «Северного потока-2».

Однако Сенат США провалил голосование за введение санкций против газопровода «Северный поток-2», которое предложил член Республиканской партии Тед Круз.