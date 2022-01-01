Зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате – Украину будет представлять 5 членов делегации

Следующая сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится 24-28 января в гибридном формате, а физическое присутствие делегатов будет ограничено. То есть принять участие в заседании можно будет онлайн и офлайн.

Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном нардепом Алексеем Гончаренко.

Офлайн на сессии будут присутствовать только президент и вице-президенты Ассамблеи, главы комитетов, главы политических групп, главы национальных делегаций, один заместитель главы национальных делегаций от оппозиции, и один член секретариата, а также докладчики, чьи доклады включены в повестку дня.

Украину в Страсбурге будет представлять, в частности, нардеп фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

«Таким образом в Страсбург из нашей украинской делегации в этот раз смогут уехать я как докладчик, а также Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев и еще один член секретариата», – написал он.

Напомним, что российская делегация не ездила на осеннюю сессию ПАСЕ , в связи с тем, что власти Франции не признают российскую вакцину «Спутник V».