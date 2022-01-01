«Оплачено это все за счет громады - непомерно высокими зарплатами админперсоналу», - Филевский о блокировке работы «инфекционки» соратниками Федоровой

Ростислав Филевский Те, кто кричат, что николаевскую «инфекционку» собираются уничтожить, просто пытаются сместить акценты с себя, ведь именно они занимаются уничтожением этой больницы. Но самое «циничное» во всем этом, что оплачено это все за счет ресурса громады - непомерно высокими зарплатами админперсоналу КНП, которых собрала вокруг себя экс-директор.

Такое мнение в интервью «Преступности.НЕТ» высказал юрист Ростислав Филевский, который официально является уполномоченным лицом по представлению интересов КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

По его словам, сегодня уже четко видно, кто именно из административного персонала больницы, по указанию экс-директора Светланы Федоровой пытается саботировать выполнение своих функциональных обязанностей и блокировать работу медучреждения.

«Из того, о чем можно судить, и та категория людей, которая это делает (пытается блокировать работу КНП, - ПН), это те, чьи обязанности связаны с распределением ресурсов, в частности, денежных средств, их расходованием и так далее. Медперсонала среди этих людей нет. Здесь, для того, чтобы выяснить эту подоплеку, нужно как минимум провести профессиональную проверку этого всего, что относится к компетенции, например, той же Госаудитслужбы. Сегодня возмущаются только отдельные представители админкорпуса (10-12 человек, которые были в эпицентре блокирования нормальной работы, - ПН) и самое "циничное" во всем этом, что оплачено это все за счет ресурса громады - непомерно высокими зарплатами админперсоналу КНП, которых собрала вокруг себя экс-директор», - заявил Ростислав Филевский.

Напомним, ранее и.о. директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Ярослава Студзинская, в эфире передачи «Добрый вечер», заявила, что весь админперсонал, который прибегает покричать, хорошо оплачен и рассказала, что они, в отличие от врачей больницы, получают ежемесячно сотни тысяч гривен.

Исходя из происходящего, Ростислав Филевский, как официально уполномоченное лицо по представлению интересов КНП «НОЦЛИБ», считает, что все, кто нарушил закон и участвовал в попытке блокирования работы стратегического объекта, коим является «инфекционная» больница, однозначно должен понести ответ ответственность, предусмотренную законом.

«По состоянию на сейчас, большинством документов КНП завладела группа людей - соратников экс-директора, которая на сегодняшний день сидит и нарушает трудовую дисциплину. Мы это зафиксировали, а далее […] Применение всех возможных видов ответственности. Это дисциплинарная ответственность, которая может выражаться в виде выговора, либо в виде увольнения. Но первая и, на мой взгляд, самая серьезная ответственность – это уголовная. По состоянию на сегодняшний день есть достаточно видеоматериалов, документов, которые подтверждают наличие уголовных правонарушений, в которых можно четко установить те или иные лица. И это компетенция правоохранительных органов. Мы ждем определенных результатов от правоохранителей, потому что это исключительно их компетенция, мы на это никак не можем повлиять. Мы готовы предоставить все доказательства. Касательно дисциплинарной ответственности, если эти нарушения в ближайший день-два не прекратятся, я думаю, что такая ответственность будет применяться», - подчеркнул Ростислав Филевский.

Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров заявил, что область сможет обойтись силами других «ковидных» больниц, в случае, если в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» члены администрации продолжат блокировать рабочий процесс.

Напомним, ранее стало известно о том, что большинство «защитников» бывшего главврача КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не имеют никакого отношения к работникам больницы.