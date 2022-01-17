«Похлеще, чем натовские военнослужащие»: Лукашенко возмутился, что Украина усилила границу с Беларусью

Александр Лукашенко высказал, свое возмущение по поводу того, что Украина усилила границу с Беларусью, назвав военнослужащих «радикалами».

Об этом он заявил заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

– Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут защищаться от мигрантов из Беларуси, - сказал Лукашенко.

В Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тысяч военнослужащих.

– То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны, - констатировал Лукашенко.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.

7 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.