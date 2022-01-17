Назарбаев остался в Казахстане и делит активы с президентом страны Токаевым, - СМИ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается в столице страны Нур-Султане и ведет «ожесточенные переговоры» с главой государства Касымом-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, доходов и природной ренты.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «The Guardian».

По словам бывшего западного правительственного чиновника «со связями в Казахстане», борьба за власть в стране продолжается, и «нет никаких гарантий, что все закончится безболезненно». Издание пишет, что Токаев использовал репрессивные меры, чтобы окончательно лишить власти своего предшественника и его семью.

Другой собеседник газеты заявил, что Назарбаев находится в Китае. Пекин эти сообщения опровергал. С этой версией также не согласился бывший советник первого президента Ермухамет Ертысбаев.

- Переговоры продолжаются, но ясно, что эпоха Назарбаева закончилась, - заявил он, возложив вину за насилие в стране во время протестов на «реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева».

Еще один источник «The Guardian» в деловых кругах сообщил, что многие представители элиты успели заявить о своей лояльности Токаеву в надежде, что политические чистки ограничатся семьей Назарбаева и его ближайшим кругом.

- Токаев – разумный парень, и знает, как важен имидж страны. Он будет действовать плавно и осторожно. Он не будет палить как из пулемета, а метко подстрелит как из снайперской винтовки, - добавил собеседник газеты.

После протестов члены семьи Назарбаева лишились постов в крупных казахстанских компаниях, государственных органах и организациях, связанных с правительством. Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига до конца января отказалась от посещения пленарных заседании нижней палаты парламента, депутатом которой она является.