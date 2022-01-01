Украина получит от Великобритании противотанковое оружие

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна предоставит Украине оборонные противотанковые вооружения.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Мы приняли решение предоставить Украине оборонные системы вооружения, способные поражать легкую военную технику», - сказал министр.

Уоллес уточнил, что оружие, которое будет предоставлено Украине, не имеет стратегического значения и не несет угрозы России.

Министерство обороны Британии не прояснило, какой вид оружия они подразумевают. Однако эксперты, с которыми пообщались журналисты британского издания the Guardian, считают, что Украине предоставят новейшие ручные противотанковые гранатометы. По их словам, дальность стрельбы достигает нескольких сотен метров и способна хорошо поражать бронированные танки. Журналисты говорят, что теоретически один снаряд такого гранатомета может взорвать танк.

По словам экспертов, эти гранатометы несколько слабее американских противотанковых систем Javelin.

Собеседники журналистов в министерстве сообщили, что Британия также пошлет небольшое подразделение британских военных для помощи в освоении этих средств вооружения.

Уоллес также пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения рисков эскалации войны России и Украины.

В частности, министр обороны Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения. Об этом он написал в Twitter.

«Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми оружейными системами защиты! Спасибо нашему другу Бену Уоллесу (министр обороны Британии, - ПН) за отличное выступление в Британском парламенте», - написал он.