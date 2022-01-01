19 января в Украину прилетит госсекретарь США, запланирована встреча с Зеленским, – СМИ

Во вторник, 19 января, в Украину прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает LIGA.net.

По словам собеседника издания, Блинкен встретится с Президентом Владимиром Зеленским.

«Один источник отметил, что повестка остается неизменной: будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, Северного потока-2 и другие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 января Зеленский провел встречу в Киеве с группой сенаторов США. Президент попросил о превентивных санкциях для сдерживания России.

«Сенаторы после встречи пообещали летальное оружие Украине и сокрушительные санкции против РФ в случае нового вторжения российских войск», - пишет издание.

Также о прилете госсекретаря США сообщают и другие Telegram-каналы.

Подчеркивается, что спонтанный визит связан с агрессией России. Кроме того, говорится, что диалог запланирован в присутствии разведки.

«Блинкена запланирована встреча с Зеленским и Ермаком, а также будет диалог в присутствии разведки. У США есть информация по возможным планам России», - пишет канал «Вертикаль».

Как известно, США и НАТО готовы встретиться с Россией и призывают Кремль к деэскалации агрессии против Украины

Напомним, что в начале января 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с президентом США - обсудили реформы, деолигархизацию и недопущение эскалации на Донбассе. Накануне разговора с Владимиром Зеленским, президент США Байден провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной и пообещал «решительный ответ» в противном случае.

Также отметим, что в Женеве 10 января начались переговоры делегаций США и России в рамках двустороннего форума о стратегической стабильности. Главная тема переговоров – выдвинутые в декабре Россией требования так называемых гарантий безопасности.