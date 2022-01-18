Главой Европарламента стала депутат из Мальты, она поддержала Украину

Европейский парламент 18 января избрал своей новой председательницей Роберту Метсолу из Мальты.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Метсола сменила на посту Давида Сассоли после его смерти. Она была вице-спикером Европарламента и временно руководила им после смерти Сассоли. 43-летнюю Метсолу поддерживали правоцентристы и консерваторы, а также многие центристы. Время избрания Метсолы не связано со смертью Сассоли, поскольку в любом случае он должен был уйти с должности в конце января.

Метсола является самой молодой главой в истории Европарламента. Она относится к фракции Европейской народной партии (ЕНП). Метсола – мать четырех детей и решительная противница абортов. Она является депутатом Европейского парламента с 2013 года.

Она заявила о необходимости увеличить дипломатические усилия для разрешения глобальных конфликтов, в том числе вокруг Украины. В своей речи перед голосованием Метсола упомянула «Украину, которая находится под угрозой», правда, не сказав о России.

- Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие сообщения будут отправляться и дальше, - сказала она позже на пресс-конференции после избрания.

Метсолу поздравил с избранием глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.