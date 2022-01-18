В Казахстане отменят режима ЧП и комендантский час с 19 января

В Казахстане со среды, 19 января, прекращает действовать режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

ЧС будет отменено в последних семи регионах Казахстана.

«С 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбыльской, Кызылордынской и Мангистауской областях», - написал он.

Ранее было отменено чрезвычайное положение в десяти других регионах.

«Таким образом, вся страна вернется к нормальной жизни. Усиление охраны общественного порядка во времена ЧП и свободное передвижение, въезда и выезда в населенные пункты и т.д. Также будут сняты дополнительные ограничения», - резюмировал он.

Напомним, что в Казахстане со 2 января проходили массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

Также сообщалось, что украинцев нет среди пострадавших и задержанных во время митингов и беспорядков.

13 января в Казахстане начался вывод войск ОДКБ – процесс должен завершится до 23 января.

Кроме этого в Казахстане задержали вице-министра энергетики, подозреваемого в необоснованном повышении цен на газ.

Власти Казахстана заявили, что во время протестов и беспорядков погибли 225 человек.