Визит Госсекретаря США в Киев: Блинкен пообещал Украине дополнительные $300 миллионов на оборону и безопасность

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Киев с официальным визитом.

Как сообщили в посольстве США, визит проходит в поддержку широких дипломатических мер с европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода в преодолении угрозы, которую Россия представляет для Украины, и общих усилий по поощрению России выбрать путь дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности.

Госсекретарь Блинкен должен встретитmся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также он встретится с работниками посольства США в Украине.

20 января Госсекретарь Блинкен отправится в Берлин, чтобы обсудить недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины. Госсекретарь встретится с министром иностранных дел Анналеной Бербок, после чего состоится встреча с четверкой ведущих трансатлантических партнеров США. 21 января также Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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17:06 Власти США будут продолжать поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

- Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году, и выделим дополнительные $300 млн, - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

17:00 Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, призвал украинских политиков отбросить разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе на фоне возможного вторжения РФ.

- Насколько нам известно, одной из давнейших целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины, чтобы украинцам было сложнее работать вместе для реализации своих евродемократических амбиций, заявляя, что демократия является инструментом поляризации, - сказал он.

- Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням, - добавил госсекретарь США.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина сейчас достаточно сильна, чтобы достойно пройти нынешний сложный период, а украинцам важнее всего не поддаться попыткам Кремля сеять панику и расшатывать ситуацию изнутри.

По словам главы украинского МИД, сейчас положение Украины гораздо лучше, чем в начале российской агрессии.

- Сегодня Украина очень сильна. У нас есть сильная армия, у нас - нескромно скажу - сильная дипломатия, у нас есть сильные партнеры. И хотя мы осознаем все риски, связанные с агрессивными намерениями Российской Федерации, но мы должны иметь уверенность в себе и верить в нашу способность преодолеть и этот сложный момент нашей истории. И я совершенно не сомневаюсь, что так и будет, - подчеркнул он.

- Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники, уныния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри, прежде всего - расшатывание нашей экономики и финансовой системы. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы не позволить России достичь этой цели… Все наши усилия направлены на то, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной, финансовая система сохраняла прочность и предсказуемость, чтобы украинская экономика не страдала проблемами, происходящими в сфере безопасности, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что этот вопрос, в том числе, обсуждали в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном.

- Верьте в себя, верьте в свое государство – и все обязательно будет хорошо, - подытожил глава МИД.

16:34 Госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

«Сегодня я рассказал президенту Украины Владимируу Зеленскому о наших переговорах с Россией, которые состоялись на прошлой неделе и подчеркнул - ничего об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию рассматривать дипломатию как единственно возможный путь вперед», - написал Блинкен.

I updated Ukrainian President @ZelenskyyUA today on our engagements with Russia last week and stressed there will be nothing about Ukraine, without Ukraine. I applaud Ukraine’s commitment to a peaceful resolution and urge Russia to pursue diplomacy as the only way forward. pic.twitter.com/A0cNX7k23m — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

15:16 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Завершили переговоры с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет», – сообщил Зеленский.

12:18 Энтони Блинкен во время выступления перед американским посольством в Киеве заявил, что США предпочли бы решить ситуацию с Россией по Украине мирным путем.

- Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути, — отметил он.

12:02 Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что если оставить действия России против Украины без реакции, это развяжет руки другим автократиям и подорвет демократию во всем мире.

– Многие американцы спрашивают, почему мы так сфокусированы на Украине, почему это важно. Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Вы слышали эту формулу много раз. Но это также больше, чем Украина. Ибо вот что происходит: одна страна, Россия, своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через их избранное правительство, – сказал Блинкен в видеокомментарии для Pod Save America, передает УП.

Блинкен отметил, что Россия хочет иметь сферы влияния и склонять соседей к своей воле, а не их выбору.

– Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры. И это касается не только Украины. Другие автократические страны мира, такие как Россия, скажут: мы тоже будем так делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии Вот почему это важно: от индивидуума на Майдане до чего-то, что влияет на американцев и людей всего мира, – сказал он.

10:21 Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 19 января, проведут совместную пресс-конференцию в Киеве, сообщает Государственный департамент США.

Как отмечается в публичном расписании Блинкена на 19 января, в 10:45 госсекретарь проведет встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. В 12:30 Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 14:00 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в 15:30 запланирована совместная пресс-конференция с главой МИД Украины.

09:39 В посольстве США сообщили о прибытии Госсекретаря и опубликовали видео с аэропорта.

Как известно, США и НАТО готовы встретиться с Россией и призывают Кремль к деэскалации агрессии против Украины

Напомним, что в начале января 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с президентом США - обсудили реформы, деолигархизацию и недопущение эскалации на Донбассе. Накануне разговора с Владимиром Зеленским, президент США Байден провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной и пообещал «решительный ответ» в противном случае.

Также отметим, что в Женеве 10 января начались переговоры делегаций США и России в рамках двустороннего форума о стратегической стабильности. Главная тема переговоров – выдвинутые в декабре Россией требования так называемых гарантий безопасности.