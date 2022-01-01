В Беларуси два десятка сторонников Лукашенко митинговали в поддержку экс-директора николаевской «инфекционки» и пророссийских «политзаключенных»

16 января в Минске на митинге высказались в поддержку экс-директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланы Федоровой, а также двоих пророссийских «политзаключенных» из Казахстана и Литвы.

Соответствующее видео размещено на видеохостинге YouTube.

Митинг организовали участники некоего объединения «Спектр», которые каждое воскресенье выходят на подобные акции с флагами Беларуси. Также по их видео можно сделать вывод, что они являются сторонниками самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.



Стопкадры из видео на канале сообщества

На митинге они выступили в поддержку казахстанского блогера Ермека Тайчибеков, литовского политика Альгирдаса Палецкиса и Светланы Федоровой. На видео женщина по имени Светлана рассказывает о том, почему собравшиеся поддерживают вышеупомянутых персон.

– Нас волнует судьба политзаключенного в Казахстане Ермека Тайчибеков. За симпатии к России, к местным русским, другим меньшинствам. (…) Он поплатился 10-ю годами свободы. Мы пытаемся привлечь внимание к этому молодому человеку. Он защищал русских, он боролся с чиновничеством. (…) Мы надеемся, что власти Казахстана прислушаются, пересмотрят это дело и отпустят его на свободу.

– Мы еще хотим обратить внимание на Альгирдаса Палецкиса. Это борец за права в Литве. Он был депутатом Сейма, сейчас его обвиняют по 170-й статье. Обвиняют его в том, что он отрицает оккупации Литвы Советским союзом. Ему грозит 6 лет лишения свободы. Требуем Свободу Альгирдасу Палецкису.

– Еще у нас есть интересное сообщение. Вчера посмотрели видео про инфекционную больницу, которая расположена в городе Николаеве. Светлана Федорова, руководитель данной больницы была снята с должности, потому что она не платила дань в вышестоящие инстанции, она лечила больницы бесплатно, оказывала помочь всем и даже вылечивала больных. Ее сняли с должности и захватили больницу. Она снимала все на видео, это просто какой-то беспредел. Полиция окружила всю больницу, терроризировали врачей, медсестер, персонал. Топтались по ним ногами, прогибали их под свои требования. Поставили туда своего руководителя. Я не знаю, что за беспредел творится в Украине. Куда смотрят все правозащитные организации? Свободу Светлане Федоровой! Свободу инфекционной больнице в городе Николаеве!

Сама Федорова поблагодарила за поддержку, разместив видео в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что во время протестов в Беларуси эта же Светлана, которую представили как учительницу из Минска, дала комментарий сепаратистскому изданию NewsFront (было создано после оккупации Россией части Донбасса). Тогда она заявила, что события в Беларуси хотят сделать майдан по примеру Украины. Также она раскритиковала президентскую программу кандитата Светланы Тихановской за антироссийское направление.

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.

Справка

Ермек Тайчибеков — казахский блогер и общественно-политический деятель. Известен своими антиисламскими и пророссийскими взглядами. Тайчибеков в 2015 году был приговорен к 4 годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни. Однако в сентябре 2017 года был условно-досрочно освобожден по амнистии.

В августе 2021 года был приговорен к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. В декабре 2021 года получил еще четыре года за распространении заведомо ложной информации.

Тайчибеков называем себя «русским империалистом», выступает за «русский мир» и присоединение Казахстана и других постсоветских стран к России. Сторонник признания республик ДНР и ЛНР. Агитировал в социальных сетях за вступление в ряды боевиков «ЛДНР». Выступает за воссоединение России и Украины. По его словам, Казахстан и Азербайджан следующие в очереди по воплощению «украинского сценария».

Альгирдас Палецкис – литовский политический деятель левого толка и дипломат.

В январе 2012 года был признан виновным за непризнание Советской оккупации Литвы и приговорен к штрафу. Палецкис стал первым в истории постсоветской Литвы осужденным по 170-й статье УК «Об отрицании советской оккупации».

В октябре 2018 года Палецкис был вновь арестован и помещён в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу РФ. В июле 2021 Шяуляйский районный суд признал Палецкиса виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы;