Мера пресечения Порошенко: Возле Печерского райсуда сторонники экс-президента устроили потасовку с полицией

В Киеве в среду, 19 января, Печерский райсуд продолжит избрание меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, который вместе с нардепом Виктором Медведчуком подозревается в государственной измене.

Напомним, что 17 января Порошенко вернулся в Украину для того, чтобы явиться на заседание суда. Судья с обеда до позднего вечера рассматривал ходатайство об избрании экс-президенту Украины меры пресечения, однако ближе к 23:00 стало известно, что решение судья Алексей Соколов огласит 19 декабря в 14:00.

С детальной хронологией событий 17 января можно ознакомиться по ссылке.



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13:24 В целом ситуация возле суда спокойная, столкновения закончились. Однако полицейским пришлось с применением силы задержать мужчину, который принес автомобильную покрышку.

По информации PavlovskyNews, покрышку принес бывший политзаключенный Владимир Балух.

Вскоре мужчину отпустили, его увел нардеп от ЕС Владимир Вятрович.

Как известно, 7 сентября 2019 года состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

12:26 Под Печерским судом произошли столкновения сторонников Петра Порошенка с сотрудниками полиции.

Об этом сообщает Pavlovsky News и «Политика Страны».

Конфликт начался из-за того, что протестующие хотели развести огонь в бочках. Отмечается, что таким образом они хотели согреться. При этом, в свою очередь полиция отобрала у протестующих бочки и дрова.