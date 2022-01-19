Кабмин разрешил пенсионерам потратить «президентскую тысячу» на лекарства

Кабинет Министров разрешил украинцам старше 60 лет потратить тысячу гривен программы «єПідтримка» на покупку лекарств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Расширяем президентскую программу єПідтримка. С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1000 гривен на лекарства. Сегодня Правительство приняло необходимые для этого решения», - сообщил Шмыгаль.

Также правительство планирует расширить программу на детей от 12 до 17 лет. Для этого оформили соответствующее протокольное поручение.

«Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Отныне не требуется обязательное наличие всех прививок», - резюмировал глава Кабмина.

В МОЗ разъяснили, что украинцы возрастом 60+ смогут приобрести за средства программы лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

«По информации Министерства экономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформила карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет», - сообщили в министерстве.

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

Как известно, Президентом Украины Владимиром Зеленским была инициирована программа поддержки бизнеса, который понес потери во время карантина. Согласно программе, все совершеннолетние граждане Украины, которые имеют полный курс вакцинации, независимо от того, когда они делали такие прививки, могут получить 1 тысячу гривен, которую можно потратить на определенный перечень товаров: книги, билеты в кино и транспорт, спорт и т.п. Обязательным требованием является получение 2 доз антиковидных вакцин (подтверждение в приложении Дія или официальным документом о вакцинации).

С начала запуска программы «єПідтримка» больше 7,2 миллиона украинцев подали заявку в «Дія» для получаения 1000 гривен за вакцинацию. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около ₴7 миллиардов гривен. Около 1,5 миллиарда из полученных средств украинцы уже потратили.