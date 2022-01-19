В Казахстане узаконят переход полной власти от Назарбаева к президенту Токаеву

В Казахстане готовят отмену пожизненного председательства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.

Об этом сообщает «Корреспондент».

Соответствующий проект закона на пленарном заседании 19 января одобрил мажилис (нижняя палата парламента) страны.

Напомним, что после ухода с поста президента Назарбаев стал главой Совбеза, оставшись фактическим главой государства. Президент Токаев выполнял формальную роль правителя и во время протестов сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности.

«В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о Первом президенте Казахстана – Ел Басы, Об Ассамблее Народа Казахстана и О Совете Безопасности РК в части того, что теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту Казахстана – по должности, а не по личности», - заявил депутат Канат Нуров.

Напомним, что ранее в Казахстане захотели переименовать столицу Нур-Султан.