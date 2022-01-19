Президент Зеленский просит НАТО «практически» помочь Украине – в том числе в противодействии хакерским атакам

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации в сфере безопасности вокруг Украины. Генеральный секретарь проинформировал Зеленского о результатах недавнего заседания Совета Россия – НАТО и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности.

«Владимир Зеленский выразил благодарность Йенсу Столтенбергу за последовательную позицию Альянса по поддержке суверенитета и независимости, а также евроатлантических стремлений Украины. Он особо отметил принципиальную позицию НАТО относительно приверженности политике «открытых дверей».

«Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны Альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности кибератакам», - говорится в сообщении.

Напомним, что также Зеленский провел в Киеве переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.