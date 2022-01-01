В Молдове ввели режим ЧП из-за предупреждения «Газпрома» о прекращении поставок газа

В Молдове парламент ввел на 60 дней чрезвычайное положение (ЧП) в связи с ситуацией в энергетике. Его ввели после предупреждения со стороны «Газпрома» о возможной приостановке поставок газа.

Об этом сообщает NewsMaker.

Премьер Наталья Гаврилица заявила в парламенте 19 января, что введение ЧП позволить принимать решения, которые «позволят быстро обеспечить газом [население]», в том числе отходя от законодательных норм.

Также, по словам Гаврилицы, введение ЧП, позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые позволят операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим по использованию средств телекоммуникации.

«Газпром» официально предупредил Молдову о прекращении поставки газа в страну 20 января, если «Молдовагаз» не оплатит текущую поставку. Молдова должна выплатить за первую половину января 63 миллиона долларов за газ, потребленный в январе. При этом «Молдовагаз» не хватает 25 миллионов долларов для оплаты газа.

Предполагается, что после введения ЧП, власти разрешат отсрочить оплату НДС со стороны «Молдовагаз», а также выплатят в аванс компенсации населению за январь, февраль и март. Сумма отложенного НДС составляет 125 миллионов леев, а компенсаций около 500-550 миллионов леев.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну объяснял необходимость ввода ЧП на 60 дней тем, что подобная ситуация может повториться в феврале и марте.

Напомним, ранее сообщалось, что российская государственная газовая компания «Газпром» в рамках переговоров о поставках газа выдвинула Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны. Позже Украина транспортировала в Молдову 15 миллионов кубометров газа в качестве помощи.