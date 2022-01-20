«Основная тема встречи - вопрос безопасности»: Президент Зеленский находится в Польше с рабочим визитом

В четверг, 29 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции «Висла».

«Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности, - говорится в сообщении».

Напомним, что накануне 19 января, Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в Киев с официальным визитом. Визит проходил в поддержку широких дипломатических мер с европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода в преодолении угрозы, которую Россия представляет для Украины, и общих усилий по поощрению России выбрать путь дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности.