«Незначительных агрессий не бывает»: Зеленский обратился к США из-за российской угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество обратить внимание на возможное продолжение российской агрессии.

Об этом он написал в Twitter.

Вероятно, это сообщение адресовано странам Запада, в частности, США.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великой державы», - написал Зеленский.

Также сообщается, что Белый дом призвал американских производителей микросхем быть готовыми ко введению ограничений на экспорт продукции в Россию, включая потенциальную блокировку доступа к глобальным поставкам электроники, если РФ нападет на Украину.

Как сообщает «Лига.net» со ссылкой на Reuters, представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра сообщили руководителям Ассоциации полупроводниковой промышленности, а также группы предприятий-производителей чипов, что нужно быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.

Администрация Байдена может остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования и других предметов, производимых в любой точке мира, если они произведены по американской технологии.