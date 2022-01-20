В Киевсовете депутаты от Кличко и Порошенко проголосовали за обращение к Зеленскому – просят прекратить «репрессии»

В четверг, 20 января, на сессии Киевского городского совета депутаты решили обратиться к Верховной Раде, Президенту Украины и Офису Генпрокурора о недопущении политического давления на оппозиционных политиков и местное самоуправление.

Трансляция заседания велась в YouTube.

Отметим, что обращение против политического давления приняли только спустя месяц после того, как в отношении Порошенко открыли уголовное производство о государственной измене. Обращение приняли на волне максимального информационного освещения ситуации вокруг Порошенко.

«Политические преследования – это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, означает подвергать угрозе суверенитет Украины и ее независимость. Политические преследования – это короткий путь к узурпации власти. Обращаемся к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Офису Генерального прокурора с призывом отказаться от идеи усиления раскола общества. Требуем прекратить преследование пятого Президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления. Призываем встать на защиту интересов украинского государства и наших граждан», - говорится в обращении Киевсовета.

Также депутаты посетовали на обыски в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях, и попытки принять в парламенте Закон о столице. Напомним, что между мэром Киева Виталием Кличко и Офисом Президента Украины продолжается противостояние за власть в столице. На этом фоне начали выявлять финансовые нарушения КГГА.

Как сообщает телеграм-канал «Политика страны», за обращение дали голоса депутаты от партии «Удар» (Кличко) и «Европейской солидарности». Всего за обращение проголосовало 62 депутата при минимально необходимом 61 голосе.

Отметим, что глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, которая присутствовала с другими нардепами СН в Киевсовете во время голосования, заявила о «низкой политической легитимности» такого голосования. Шуляк подчеркнула, что за это политическое заявление проголосовало 62 депутата, еще шестеро были против. Глава партии СН хочет, чтобы в дальнейшем горсоветы не занимались политическими вопросами и не давили на суд.

- Мы хотим, чтобы депутаты вернулись к насущным потребностям города, - заявила Шуляк.

Напомним, что экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с нардепом Виктором Медведчуком подозревается в государственной измене. 19 января Печерский райсуд избрал меру пресечения для пятого президента Украины, а именно личное обязательство. Согласно решению суда, он не может отлучаться из Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, должен являться по вызову, а также сдать документы для выезда за пределы Украины.