«Нам удалось за 2021 год создать 700 дополнительных рабочих мест», – нардеп Чорноморов о 131-ом округе

В 2021 году в Вознесенском районе, Коблевской и Березанской ОТГ было создано 700 дополнительных рабочих мест.

Об этом рассказал народный депутат Украины Артем Чорноморов, выступая на коллегии Вознесенской районной государственной администрации.

Он поблагодарил всех, с кем работает над обращениями жителей 131-го округа, подчеркнув, что многие вопросы помогают решить предприятия, работающие на территории Вознесенского района, Коблевской и Березанской ОТГ.

«Залог развития нашего района – это, прежде всего, рабочие места, занятость нашего населения. Ведь это не только налоги в общину, но и привлечение нации к труду, потому что 80% своего часа человек тратит на работу, на то, чем он может быть полезен. Нам удалось за 2021 год создать 700 дополнительных рабочих мест», – отметил нардеп .

Он добавил, благодаря чему удалось создать новые рабочие места.