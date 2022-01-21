«Нам удалось за 2021 год создать 700 дополнительных рабочих мест», – нардеп Чорноморов о 131-ом округе

В 2021 году в Вознесенском районе, Коблевской и Березанской ОТГ было создано 700 дополнительных рабочих мест.
Об этом рассказал народный депутат Украины Артем Чорноморов, выступая на коллегии Вознесенской районной государственной администрации.
Он поблагодарил всех, с кем работает над обращениями жителей 131-го округа, подчеркнув, что многие вопросы помогают решить предприятия, работающие на территории Вознесенского района, Коблевской и Березанской ОТГ.
«Залог развития нашего района – это, прежде всего, рабочие места, занятость нашего населения. Ведь это не только налоги в общину, но и привлечение нации к труду, потому что 80% своего часа человек тратит на работу, на то, чем он может быть полезен. Нам удалось за 2021 год создать 700 дополнительных рабочих мест», – отметил нардеп .
Он добавил, благодаря чему удалось создать новые рабочие места.
«Это были люди, которые были вовлечены в строительство на брызгальных бассейнах атомной электростанции, где впервые за последние 14 лет был запущен третий агрегат маневровой гидроэлектростанции. Строители ветряных электростанций на Тилигульском лимане. Привлекли инвестиции для создания крупнейшей в Европе и единственной в Украине фермы по производству королевской креветки, что не очень характерно для нашего региона. Находится эта ферма также у Тилигульского лимана возле Березанской ОТГ», – пояснил нардеп.