«Путин не молод и он должен думать, что оставит после себя»: Зеленский уверен, что оккупированные РФ территории вернутся в Украину

Президент Украины, Владимир Зеленский, в интервью The Washington Post поделился опасениями и предположительным исходом конфликта, в случае вторжения российских солдат на территорию Украины.

Об этом сообщает «The Washington Post».

Зеленский отметил, что его самой главной задачей является сохранность украинских территорий:

- Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; Пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию, - сказал он.

Также, Президент Украины заявил, что оккупированные Россией территории вернутся в Украину:

- Путин не молод, и я думаю, что он должен думать о том, что он оставит после себя. Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам, - отметил он.

Владимир Зеленский надеется на мирное урегулирование ситуации и рассчитывает сесть за стол переговоров и найти компромисс.

Напомним, что ранее Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за России.