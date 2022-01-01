«Это будет началом крупномасштабной войны»: Зеленский о возможной попытке вторжения РФ в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного вторжения России в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения. По мнению Зеленского это будет началом крупномасштабной войны.

Об этом Президент Украины заявил в интервью американскому изданию The Washington Post.

По мнению Владимира Зеленского, в случае вторжения российских солдат на территорию Харьковской области – ситуация не закончится оккупацией, а послужит началом крупномасштабной войны:

«Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн. жителей. Не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны», - сказал он.

Зеленский считает, что в Украине невозможно создать правительство, которое контролировалось бы Россией:

«Даже если они это сделают, это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут. Возможно, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что это большая ошибка так думать», - уточнил он.

Также Президент добавил, что Украина вынуждена сдерживать агрессию России не только на своих границах, но и защищать свое цифровое пространство от кибератак, так как высока вероятность того, что кибернападение, произошедшее 14 января происходит из России:

«У нас есть гибридная война. Нас атакуют: военные атаки, кибератаки и энергетические атаки. Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что кибератака происходит из России . Это не первая и не последняя кибератака. Если сравнивать, какая война более опасна – кибер- или обычная война – мне трудно сказать. Я считаю, что ракетные обстрелы и авиационные удары гораздо более угрожающие. Последствия войны более тяжелые, чем последствия кибератаки», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что в защите территориальной целостности и суверенитета Украина не остается один на один и получает поддержку от стран-партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки. Не раскрывая деталей, Владимир Зеленский констатировал, что военная поддержка со стороны администрации Президента США Джозефа Байдена сейчас сильнее, чем была раньше.

Напомним, что ранее Энтони Блинкен заявил, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США.