«Россия должна выбрать дипломатию, а не продолжение агрессии против Украины», – госсекретарь США по итогам переговоров с главой МИД РФ

В пятницу 21 января, в Женеве прошли переговоры госсекретаря Энтони Блинкена и Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций. Переговоры закончились раньше запланированного: встреча продолжалась около полутора часов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По итогам встречи Ларов назвал ее промежуточной. Он заявил, что американская сторона пообещала на следующей неделе представить письменный ответ на российские требования по отношению гарантий безопасности для России.

Глава МИД РФ подтвердил, что на встрече обсуждалась ситуация с Украиной, в том числе опасения США относительно возможного российского вторжения в страну. По его словам, официальные представители России никогда не угрожали "украинскому народу", а также неоднократно заявляли, что не планирует агрессию против Украины.

В свою очередь Блинкен рассказал, что целью встречи было понять, готова ли Россия далее придерживаться дипломатического пути. Блинкен подтвердил, что после консультаций с союзниками США передадут России свой письменный ответ на её требования.

Госсекретарь США заявил, что США и их союзники готовы вести переговоры по этому вопросу, и сказал, что у Запада тоже есть свои предложения к России. Блинкен подчеркнул, что Россия должна выбрать дипломатию, а не продолжение агрессии против Украины.

Блинкен уточнил, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников.

Он также добавил, что не ожидает, что все разногласия разрешаться в ходе одной встречи, однако дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.

Трансляции итоговых пресс-конференций вел телеканал Настоящее время:

Напомним, что ранее Энтони Блинкен прилетел в Киев с официальным визитом. В ходе этой встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.