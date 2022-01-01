Кабмин переформатировал Госслужбу по вопросам труда – сейчас решают судьбу николаевского управления

Кабинет министров Украины постановил, что территориальные органы Государственной службы по вопросам труда объединят в межрегиональные управления.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины от 12 января 2022 года №14.

Вместо областных управлений Гоструда создадут межрегиональные территориальные органы. В частности управление Гоструда в Николаевской области ликвидируют как юридическое лицо, его полномочия передадут Южному межрегиональному управлению Гоструда, которое будет отвечать за Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области.

Пока что николаевское управление работает в обычном режиме до завершения реформы, т.е. начала работы Южного межрегионального управления.

Важным вопросом является то, где будет главный офис Южного межрегионального управления. Источник «Преступности.НЕТ» в Верховной Раде отмечает, что все идет к тому, что главный офис разместят в Одессе.

В то же время источник «Преступности.НЕТ» в Госслужбе труда рассказал, что руководство «Слуги народа», в том числе глава фракции в Верховной Раде, николаевец Давид Арахамия, выясняют, есть возможность разместить главный офис в Николаеве.

Напомним, Давид Арахамия заявил, что определенные представительства центральных органов «переезжают» в крупные украинские города для «удобства решения вопросов».

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко ранее обещал, что инициатива Президента Владимира Зеленского о переводе министерств из Киева в регионы, которая входила в его избирательную кампанию, в скором времени начнет реализовываться.

В свою очередь, николаевский нардеп Артем Чорноморов, в интервью изданию «Преступности.НЕТ», высказал мнение, что ряд представительств органов центральной власти должны географически находиться в Николаевской области, а отстаивать на местном уровне влияние Николаева на Украину должна местная власть.