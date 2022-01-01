МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве», потенциальным кандидатом называют Мураева

Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

Заявление ведомства размещено на его официальном сайте.



«У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривается вопрос о вторжении и оккупации Украины», - говорится в сообщении.

Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

По информации британского МИД, российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в частности это:

- Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году; - Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, руководитель Администрации бывшего президента Украины Януковича; - Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); - Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 гг.

В ведомстве также указывают, что некоторые из вышеупомянутых политиков «имеют контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину».

Как отметила Министр иностранных дел Лиз Трасс, обнародовання информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля».

- Россия должна остановить эскалацию, прекратить свои кампании агрессии и дезинформации и идти путем дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой с серьезными убытками, - заявила глава британского МИД.

«Позиция Великобритании по отношению к Украине также понятна. Мы однозначно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, включая Крым», – отмечают в МИДе Британии.

Примечательно, что американское издание CNN заявило, что источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

- Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы снизить расходы на длительную затяжную войну. Это включает такие способы как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации, – сказал источник.

Другой источник сообщил, что США «владеют такой же информацией».

На заявление Британского внешнеполитического ведомства отреагировали в МИД России.

«Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по теме возможного вторжения России. Глава государства призвал не паниковать. По его словам, риск российской агрессии не стал выше, но возрос ажиотаж вокруг этого риска.

Справка

Евгений Мураев родился в 1976 году в Харьковской области. В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил его главой Змиевской РГА.

В 2012 году был избран в Верховную Раду от Партии регионов. В 2014 переизбрался уже от «Оппозиционного блока». В 2016 заявил о выходе из партии.

В сентяьре 2018 года Евгений Мураев заявил о создании новой партии «НАШИ», которую он возглавил. Участвовал в президентских выборах 2019 года, но 7 марта снял кандидатуру в пользу Александра Вилкула в обмен на должность премьер-министра Украины в случае победы.

На досрочных парламентских выборах 2019 года возглавил партийный список «Оппозиционного блока». Партия не смогла преодолеть процентный барьер.

В июне 2018 года в эфире телеканала «112 Украина» назвал террористом Олега Сенцова, которого в России на тот момент уже приговорили к 20 годам колонии строгого режима за «организацию терактов в Крыму». После этого Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Евгения Мураева. Чем закончилось это дело, неизвестно.

В 2018 году Россия ввела санкции в отношении Евгения Мураева.