Оскандалившийся заявлением по Крыму командующий ВМС Германии подал в отставку

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Об этом он написал в на своей странице в Twitter, передает «Укринформ».

«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», - заявил он.

В комментарии немецкой газете Welt посол заявил, что скандал вокруг неприемлемых высказываний вице-адмирала Шенбаха оставил «кучу осколков» и «подверг сомнению международное доверие и надежность Германии - и не только с украинской точки зрения». В связи с этим дипломат призвал правительство ФРГ кардинально изменить свою позицию в российско-украинском конфликте.



По информации немецких изданий, в ближайшее время ожидается официальное сообщение Минобороны Германии относительно отставки Кая-Ахима Шенбаха.

По данным журналистов, 56-летний вицеадмирал уходит с военной службы, официально – по собственному желанию. 22 января он подал заявление об отставке на имя министерства обороны, которое удовлетворило его желание.

Как известно, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину.