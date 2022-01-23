Представители «Талибана» прилетели в Европу, что обсудить с западными дипломатами «права человека»

Впервые с момента захвата власти в Афганистане «Талибан» проведет официальные переговоры с западными чиновниками в Европе, будет обсуждаться гуманитарная помощь.

Об этом сообщает DW.

Делегация радикального исламистского движения «Талибан» 22 января прибыла в норвежскую столицу Осло на трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.

Этот визит станет первой встречей талибов с западными дипломатами в Европе после захвата власти в Афганистане в августе прошлого года. Делегация из 15 мужчин прибыла на рейсе, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел талибского правительства Амир Хан Муттаки.

Темой переговоров будут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Делегаты до сих пор непризнанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

Ожидается, что «Талибан» также встретится с афганцами – представителями гражданского общества, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

В то же время министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они «не будут представлять собой легитимизацию или признание талибов».

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет «формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин».

Спикер «Талибана» Забихулла Муджахид в свою очередь заявил, что новые власти Афганистана приняли меры «для удовлетворения требований западного мира» и надеются укрепить отношения с европейскими странами «с помощью дипломатии».

Али Майсам Назари, руководитель отдела внешних связей Национального фронта сопротивления (оппозиционной группы в Афганистане), раскритиковал Норвегию за проведение переговоров с талибами.

От встречи с талибами также отказалась бывшая министр горнодобывающей промышленности Афганистана Наргис Нехан, проживающая в настоящее время в Норвегии. Она выразила обеспокоенность, что нынешние переговоры «приведут к нормализации талибов и закрепят их власть, хотя они сами никак не меняются».

Напомним, что после того, как талибы вернулись к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, в стране был введен ряд новых правил в разных областях. Например, женщинам запретили заниматься спортом, а учиться в университетах они могут только отдельно от мужчин. Также «Талибан» запретил женщинам в Кабуле выходить на работу.

Кроме того, талибы запретили афганцам стричь бороды и бриться в барбершопах.

При этом местные жители вынуждены продавать своих детей, чтобы прокормить семьи.