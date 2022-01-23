Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила ночные рейсы в Киев из-за «политической нестабильности» в Украине

Немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график и отменила ночные авиарейсы в Киев, объясняя это «политической ситуацией» в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала экс-народнаяя депутат Виктория Войцицкая.

По ее словам, авиакомпания перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу, 22 января, в 22:00, на 06:00 воскресенья, 23 января.

«В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь» - только что нам объяснили причину переноса рейса с 21:00 вчера на 06:00 сегодня. Первые последствия повышенной опасности в Украине. Учитывайте это в своих планах!» - написала Войцицкая.

В комментариях к публикации она добавила, что экипаж самолета заявил о «политической напряженности» в Украине.

«Как нам в самолете еще раз повторили, «мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политической напряженности». И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за «политической нестабильности», хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов», - добавила Войцицкая.

Экс-руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии «Европейской правде», что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию. По ее словам, такое объяснение было предоставлено на стойке во время регистрации, а затем озвучено и в салоне самолета.

- Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине, - процитировала Цыбульское объяснение работников авиакомпании.

В то же время, по словам Цыбульской, ночевку в гостинице компания оплатила.

Кроме того, согласно графику полетов франкфуртского аэропорта, авиакомпания перенесла на утро следующего дня два рейса из Франкфурта в Киев, запланированные на 22 и 23 января в 17:10.

В то же время «Австрийские авиалинии», входящие в группу Lufthansa, пока не пошли на такой шаг для своего вечернего рейса из Вены - его расписание остается неизменным.

Напомним, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину.

В итоге Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.