Нардеп Гайду открестился от проверок одесской кофейни, в которой отказались обслуживать его спутницу без COVID-сертификата

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду заявил, что не натравливал проверки на одесскую кофейню «Штрудель», в которой ранее отказались обслуживать его спутницу без сертификата о вакцинации.

Об этом сообщает издание «Шиповник».

– Ничего общего между тем, что там написано и было нет. Свою позицию на фейковые инфоповоды давать не буду. Написана нелегитимная информация, – ответил на вопрос журналистам Гайду.

Напомним, как сообщал интернет-журнал NikLife, 29 декабря Александр Гайду зашел с девушкой в одесское кафе «Штрудель» по адресу Фонтанская дорога 58А. Сотрудники кафе попросили показать посетителей сертификат о вакцинации. У спутницы нардепа документа не оказалось, и ей отказали в обслуживании.

Затем в «Штрудель» начали приходить проверки из различных инстанций. Это связывают с тем, что нардеп написал ряд депутатских обращений во всевозможные ведомства с требованием провести проверки заведения.

Напомним, ранее супруга народного депутата Украины от партии «Слуга Народа» Александра Гайду, гражданка РФ Виктория Маркова купила в Одессе садовый дом площадью 337 квадратных метров. Согласно поданной в НАПК Гайду инфорации, дом обошелся его супруге в 57 тысяч долларов.