«Москва не является врагом Европы»: Премьер-министр Баварии вступился за РФ и назвал ее «сложным партнером»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Об этом он заявил в изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает «Европейская правда».

Зедер отметил, что «никто не может хотеть войны в Европе, при этом нужно уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом».

В то же время он выразил уверенность, что все более жесткие санкции против России не могут стать самостоятельным решением.

– С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода «Северный поток-2», или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений, – заявил баварский политик.

Зедер также выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

– Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет?. Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня, – заявил Зедер.

По его словам, НАТО не имеет обязательств по военному союзу с Украиной: «Это вопрос ясности и честности, чтобы определить стратегию, которая учитывает это при защите территориальной целостности Украины».

Зедер подчеркнул, что Россия – «сложный партнер, но не враг Европы», поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой. Он сказал, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с Россией.

– Ясно одно: Россия не региональное государство. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой – даже если это всегда вызов, – отметил баварский политик.

Он также сказал, что «не может себе представить» поставки немецкого оружия в Украину.

Маркус Зедер возглавляет партию Христианско-социальный союз, которая в течение 16 лет входила в правящую коалицию Ангелы Меркель. Зодер в прошлом году также рассматривался как потенциальный кандидат в канцлеры от блока Меркель, однако в итоге это право завоевал Армин Лашет, проигравший выборы Олафу Шольцу.

Стоит отметить, что в январе 2020 года Маркус Зедер находился с визитом в Москве. Тогда же он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем свидетельствует сайт Кремля.

Согласно сообщению, Зедер несколько раз акцентировал внимание на том, что Бавария заинтересована в развитии экономических отношений: «Для нас это очень важно».

При этом премьер-министр Баварии отметил, что «во все времена, независимо от политической погоды, эти отношения стабильны, и мы очень этому рады».

- В принципе, немецкая и, в частности, баварская экономика по-прежнему ждёт своего часа и хочет добиться намного большего. Поэтому нам очень важно (и мы очень надеемся на это), чтобы отношения, которые уже сейчас хороши, стали ещё лучше. К примеру, благодаря решению больших политических вопросов, которые Вам, несомненно, хорошо известны: сдвинувшийся в последнее время с мёртвой точки «нормандский процесс», Ливия, а также сотрудничество в рамках расследования убийства в Берлине. Мы надеемся, что всё это в итоге поможет нам развивать наши отношения ещё лучше и успешнее. Мы очень заинтересованы в контактах, - заявил Зедер во время встречи с Путиным.

Напомним, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не поощрять своими заявлениями и действиями новое нападение президента России Владимира Путина на Украину.

В итоге Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Также стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график и отменила ночные авиарейсы в Киев, объясняя это «политической ситуацией» в Украине.