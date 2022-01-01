Канцлер Германии заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поэтому удивлен требованию РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для Süddeutsche Zeitung заявил, что НАТО не может гарантировать собственное нерасширение, в то же время вступление стран Восточной Европы в Альянс пока не рассматривается.

Об этом передает РБК-Украина.

Шольц высказался относительно требований России о гарантии нерасширения со стороны НАТО, отметив, что сегодня вопрос вступления других стран - «не стоит на повестке дня».

- Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть, - заявил канцлер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от США юридических гарантий, чтобы НАТО не расширялось на восток.

Кроме того, в РФ потребовали, чтобы НАТО прекратило военную помощь Украине и отозвало своих инструкторов. Также заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключено, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может разместить военную инфраструктуру на Кубе и Венесуэле.

На что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

В итоге замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть либо отзыв формулы бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.