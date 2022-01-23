Турция заключила первый контракт на экспорт беспилотников Bayraktar, двигатели для которых будет поставлять Украина

Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci.

Об этом сообщил гендиректор компании-производителя Baykar Makina Халук Байрактар, передает агентство «Анадолу».

По словам Байрактара, оборонно-промышленный комплекс Турции достиг рекордных показателей в 2021 году, в течение пяти лет страна намерена войти в десятку ведущих мировых экспортеров в этой области.

При этом председатель правления SAHA Istanbul обратил внимание на повышенный спросу на БПЛА Bayraktar TB2. По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 успешно налетали 420 тысяч часов, контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

- Кроме того, заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год, - сказал Байрактар.

12 ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

Bayraktar Akinci, оснащенный турбовинтовыми двигателями разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс», впервые испытали летом 2020 года. Размах крыльев беспилотника — 20 метров, длина — 12,3 метра. Максимальная взлетная масса — 5,5 тысячи килограммов. Полезная нагрузка — 1,35 тысячи килограммов. Максимальная высота полета — 12 километров, рабочая — 9 километров. Продолжительность полета — более 24 часов.

Напомним, 26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2, ранее закупленные в Турции. Беспилотник ударил по батарее российских боевиков, которая обстреляла село Гранитное и разрушила дома мирных жителей. Из-за обстрела со стороны наемников РФ погиб один украинский военный. В МИД Германии и Франции заявили об обеспокоенности в связи с эскалацией конфликта на Донбассе и применением беспилотника Bayraktar украинской армией.

Кроме того, в октябре прошлого года стало известно, что Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании.