Президент Армении заявил, что уходит в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку, пояснил, что на такой шаг пошел потому, что у главы государства сегодня нет весомых инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, а «институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов».

Заявление об отставке Саркисяна размещено на сайте Президента Республики Армения.

«Я долго думал, решил уйти с поста Президента Республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У Президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории», - говорится в заявлении.

Как известно, 16 ноября Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории, обвинив друг друга в провокации.

Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе активизировался в конце сентября 2020 года. Стороны неоднократно объявляли о перемириях, но ни разу не смогли продержаться и суток.

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что ситуацию в регионе будут контролировать миротворческие войска из России и Турции. При этом в опубликованном Кремлем документе речь о турецких миротворцах не идет.

11 ноября Президент Азербайджана заявил об окончании войны в Нагорном Карабахе.