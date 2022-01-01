В Евросоюзе, в отличие от США, не видят причин для эвакуации семей дипломатов из Киева

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, из- за угрозы со стороны России из Украины эвакуируются сотрудники посольства США.

Жозеп Боррель отметил, что таких действий в ЕС пока предпринимать не планируют, ведь не видят каких-либо конкретных причин для этого.

«Пока продолжаются переговоры (с Россией – ИФ), я не думаю, что мы имеем причины покидать Украину», – заявил Боррель.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины решения Вашингтона.

На сайте Госдепа также сообщается о планах России начать военные действия против Украины, поэтому гражданам США упорно рекомендуют рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.