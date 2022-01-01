Фракция «Слуги Народа» инициирует закрытую встречу с Минобороны, МИД и руководством Парламента

Фракция парламентской партии «Слуга Народа» инициирует закрытую встречу с Министерством обороны, Министерством иностранных дел и руководством Верховной Рады.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук у себя в Telegram-канале.

Сообщается, что встреча будет посвящена вопросам национальной безопасности.

«Фракция политической партии «Слуга Народа» инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, Министра обороны Украины, Министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп», - сказано в сообщении.

Встреча пройдет во вторник, 25 января, в 9 утра.

Напомним, Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине.

Великобритания, в свою очередь, также решила эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

В то же время, страны-члены НАТО направили дополнительные силы в Восточную Европу, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Тем временем, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе является «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности».