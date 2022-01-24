В Буркина-Фасо произошла попытка военного переворота, президент страны пропал без вести

В Буркина-Фасо произошла попытка государственного переворота. Судьба и местонахождение президента Роша Каборе неизвестны.

Об этом сообщает «Reuters».

Каборе не появлялся на публике с тех пор, как в воскресенье в военных лагерях разразилась ожесточенная стрельба, когда солдаты потребовали большей поддержки в их борьбе с исламистскими боевиками. Тогда правительство отрицало, что армия захватила власть.

После ночной перестрелки вокруг резиденции Каборе в столице страны Уагадугу источники заявили, что президента удерживают мятежные солдаты в армейском лагере. Однако другие источники сообщают, что его доставили в безопасное место для его собственной защиты. Агентство Reuters не смогло независимо проверить ситуацию с Каборе.

Рядом с резиденцией Каборе можно было увидеть несколько бронемашин, принадлежащих президентскому автопарку, изрешеченных пулями. Одна была забрызгана кровью. Три бронемашины и солдаты в балаклавах стояли возле штаб-квартиры государственной телерадиокомпании.

Посольство Франции посоветовало французским гражданам в Буркина-Фасо не выходить на улицу днем ​​по несущественным причинам. Два рейса Air France, запланированные на вечер понедельника, были отменены, а французские школы в Буркина-Фасо останутся закрытыми.

В последние месяцы Каборе столкнулся с волнами уличных протестов, поскольку нарастало разочарование в связи с частыми убийствами мирных жителей и солдат боевиками, часть из которых связана с «Исламским государством» и «Аль-Каидой». Протестующие вышли поддержать мятежников в воскресенье и разграбили штаб-квартиру политической партии Каборе. Правительство объявило комендантский час.

Буркина-Фасо – одна из беднейших стран Западной Африки, несмотря на то, что она является добытчиком золота. Исламистские боевики контролируют часть страны и вынуждают жителей некоторых районов соблюдать их суровую версию исламского закона, в то время как борьба военных за подавление повстанцев истощает скудные национальные ресурсы. В ноябре Каборе пообещал покончить с «неполадками» в армии.

Напомним, ранее в Буркина-Фасо спустя 34 года начали судить убийц «самого бедного президента» Тома Санкара.