«Большая стройка» в цифрах: В Украине в 2021 году реализовано более 700 объектов и построено 7600 километров дорог

В 2021 году в Украине продолжила реализовываться программа Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», благодаря которой регионы страны получили возможность восстановить и построить объекты социальной инфраструктуры, дороги. В частности, на территории Украины в 2021 году реализовано более 700 объектов и построено 7600 километров дорог.

Об этом в понедельник, 24 января, на брифинге сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, передают в пресс-службе ОГА.

Кузьмин рассказал, что в 2021 году в области образования построено и реконструировано 68 школ и 47 садиков.

«В медицинской отрасли введено в эксплуатацию 237 сельских амбулаторий и 132 приемных отделения, а также отремонтировано 33 больницы. Бесспорно, в этих заведениях созданы соответствующие условия, чтобы пациенты могли воспользоваться новейшим оборудованием, а именно закуплено: 170 УЗИ, 137 КТ, 127 рентген-аппаратов и 24 ангиографа», - отметил он.

Также Кузьмин проинформировал результаты программы Президента Украины Владимира Зеленского в области культуры. По его словам, в этой сфере было отремонтировано 7 домов культуры, 10 памятников культуры и архитектуры и 5 парков.

Заместитель председателя Николаевской ОГА рассказал, что в 2021 году, в целом, по Украине было введено в эксплуатацию 6 новых центров предоставления административных услуг.

Относительно отрасли дорожного строительства Игорь Кузьмин сообщил, что за прошлый год в рамках программы за счет государственного и местных бюджетов фактически отремонтировано почти 5100 километров государственных и 2190 километров местных дорог.

«В рамках программы «Большая стройка» Президента Украины Владимира Зеленского также были обновлены и построены 250 мостов, 167 километров путей и 102 площадки взвешивания в движении. Автоматическое взвешивание является очень важным вопросом, ведь до этого на территории Украины действовали мобильные комплексы, которые создавали условия для несоблюдения перевозчиками требований весового контроля, однако эта проблема решена благодаря площадкам взвешивания в движении. Плюс реконструированы и отремонтированы два аэропорта», - сказал он.

Игорь Кузьмин отметил, что результаты были достигнуты и в области спорта, ведь фактически реализовано строительство 22 бассейнов, 15 ДЮСШ, 28 стадионов, 466 спортивных площадок, 596 активных парка и 15 спортивных комплексов.

Кроме того, Игорь Кузьмин рассказал, что в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского к 30-летию независимости Украины было в городах областного значения возвели 23 больших флага и одна радиотелевизионная станция.

Напомним, в День Соборности Украины, 22 января, в Запорожье оба берега Днепра были объединены вантовым мостом.