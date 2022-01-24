На следующих выборах в Верховную Раду могут пройти от семи до десяти партий, - соцопрос

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты нового социологического опроса. По его данным, в первом туре президентских выборов действующий глава государства Владимир Зеленский может набрать 23,5% среди избирателей, определившихся с выбором.

Об этом сообщается на сайте КМИС.

Рейтинг Петра Порошенко составил 20,9%. Далее следуют Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%) и Юрий Бойко (9,3%).

В рейтинг партий «Европейская солидарность» может набрать 18,9% голосов. «Слуга народа» может получить 13,7% голосов, «Батьківщина» - 13,7%, ОПЗЖ – 11,6%, «Розумна політика» (партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова) – 7,6%, «Сила и честь» - 7,4%, «Наши» - 5,5%. Немного ниже проходного барьера находятся «Украинская стратегия Гройсмана» (4,7%), Радикальная партия (4,6%), «УДАР» (4,5%).

Социологический опрос проводили 20-21 января методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.