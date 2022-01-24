Вице-губернатор Кузьмин подвел итоги реализации программы «Большая стройка» в Николаевской области

На протяжении 2021 года в Николаевской области в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» реализовали 21 объект спортивной, образовательной, дорожной и медицинской инфраструктуры.

Об этом в понедельник, 24 января, на брифинге сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, передает пресс-служба ОГА.

Он рассказал, что весь прошлый год не прекращалась работа на дорогах Николаевщины. В общей сложности отремонтировали 128 километров дорог государственного значения и 71 километр дорог местного значения. К тому же, в рамках среднего текущего ремонта было восстановлено почти 100 километров дорог области.

«Строительство дорог продолжится и в 2022 году, но следует понимать, что 2021 год стал фундаментом для строительства на Николаевщине на следующие годы. Что касается стоимости, то на ремонт дорожных дорог было направлено почти 2,5 миллиардов гривен, которые получила область из государственного бюджета. Также для сохранения обновленных дорог на въездах в город и область установлены пять WIM-систем, которые позволяют взвешивать транспорт в движении», – отметил Игорь Кузьмин.

Заместитель председателя ОГА добавил, что в прошлом году тоже стартовали долгожданные работы – ремонт дороги «Николаевская Ривьера» (на сегодняшний день сделано уже 15 километров) и строительство «объездной» дороги в обход города Николаева (построено 11 километров). Также продолжилась работа по развитию транспортной инфраструктуры на въездах в город. Отремонтированы автодороги – Т-15-13 Нечаяное-Очаков, М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, Н-14 Кропивницкий-Николаев и Н-11 Днепр-Николаев.

Отдельно Кузьмин остановился на объектах медицинской сферы.

«В прошлом году в области по программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» открыли пять приемных отделений – в больнице скорой медицинской помощи города Николаев, Николаевской областной больнице, больницах Баштанки, Вознесенская и Первомайская. Что касается оборудования, то отделения получили два аппарата компьютерной томографии, пять ультразвуковой диагностики и шесть рентгенов. Я считаю, что мы получили современные медицинские учреждения, где можно получить качественную помощь», – сообщил он.

Также жители области получили доступ к качественной медицине в восьми новых амбулаториях, которые оснащены просторными кабинетами с новейшим медицинским оборудованием. Постройки заведений возводили по современным технологиям и с учетом всех требований инклюзии.

«Хочу уделить внимание радиологическому корпусу областного онкологического диспансера. Общая площадь капитального ремонта составила 1685 м2. Акцент делался не только на реконструкции, но и на качественном оснащении медицинской аппаратурой. В частности, там установлен аппарат компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, рентген», – добавил заместитель председателя ОГА.

Кузьмин подчеркнул, что одним из направлений «Большой стройки» является усовершенствование образовательной инфраструктуры. В рамках программы были обновлены школы в Вознесенске и Арбузинке. Также более 250 детей посещают новый детский сад №87 в Николаеве.

Помимо этого реализовано строительство Центра культуры и досуга в селе Свободное Запорожье за ​​счет «Государственного фонда регионального развития» с привлечением средств территориальной громады. Среди спортивных объектов – стадион «Артания» в Очакове и Вознесенске, что позволит заниматься спортом на высшем уровне. Кузьмин дополнил, что реализация программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» дала 2,6% реального ВВП в стране и обеспечила работой более ста тысяч человек.

Напомним, в 2021 году в Украине продолжила реализовываться программа Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», благодаря которой регионы страны получили возможность восстановить и построить объекты социальной инфраструктуры, дороги. В частности, на территории Украины в 2021 году реализовано более 700 объектов и построено 7600 километров дорог.