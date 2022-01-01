Президент Зеленский выступил с обращением к украинцам: «Сохраняйте спокойствие и не кричите «все пропало»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам заседания СНБО. По словам Президента, все под контролем, причин для паники нет.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

По словам Зеленского, усилия власти направлены на мирное урегулирование.

- Ситуация на востоке нашей страны: мы работаем для деэскалации и мирного урегулирования. Знаем про все, готовы ко всему и верим в лучшее.

- Наши военнослужащие – самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защитить их. Быть спокойными и не кричать «все пропало», - отметил Зеленский.

Также он рассказал о ситуации в энергетике, что Украина готова спокойно пройти отопительный сезон.