Порошенко прибыл в ГБР, но не дождался следователя и ушел через семь минут

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но через 7 минут покинул помещение, не дождавшись следователя.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Ранее Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него обязанности, в частности, прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования.

«Подозреваемого Порошенко вызвали на 16:00 в Государственное бюро расследований. Подозреваемый прибыл с опозданием и в 16:11 защитник Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Хотя следователь через 4 минуты уже находился в холле помещения, однако ни подозреваемого Порошенко, ни его защитников в здании уже не было. Следователь позвонил адвокату Голованю, но последний не сообщил причин такого поспешного ухода из Бюро».

«Зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в «Журнале посетителей», а в 16:14 он покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя. Таким образом, подозреваемый Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», - сообщили в ГБР.

Указанные факты могут расцениваться, как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей. Вероятно, в ГБР намекают, что это может стать поводом для изменения меры пресечения Порошенко.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.